Everton cayó ante O'Higgins en Rancagua y quedó eliminado de la Copa de la Liga

O'Higgins superó por 2-1 a Everton en el marco de la Copa de la Liga, victoria que significó la eliminación definitiva de los viñamarinos del certamen y permitió a los locales meterse de lleno en la disputa del grupo C junto a Deportes Limache.

Para asegurar los tres puntos frente a los ruleteros, el equipo dueño de casa se vio en la obligación de replantear su estrategia en el campo de juego.

A los 15 minutos, un gran gol de Lucas Soto inauguró el marcador para la visita, marcando el inicio de un duelo que paulatinamente fue perdiendo intensidad. Aunque en los compases iniciales ambas escuadras exhibieron ganas de llegar al arco contrario, la apertura de la cuenta evertoniana hizo que el trámite del compromiso navegara por aguas más que confusas.

En ese escenario, se esperaba que el elenco celeste tomara el protagonismo y pusiera en alto la emotividad del encuentro. Sin embargo, carecieron de los caminos adecuados para generar peligro, una situación que fue agradecida por el cuadro de Viña del Mar.

No obstante, el panorama se aclaró por completo para los dueños de casa durante la etapa complementaria.

La entrada a la cancha de Bryan Rabello aportó una mayor lucidez a la zona de creación rancagüina. Gracias a esto, el conjunto minero empezó a activar progresivamente el buen nivel futbolístico que ha mostrado durante la actual temporada.

De esta forma, las anotaciones y el triunfo terminaron por concretarse para la escuadra dirigida por Lucas Bovaglio.

Las conquistas de Thiago Vecino a los 51' y de Benjamín Schamine a los 86' sellaron una nueva y vibrante victoria para O'Higgins, confirmando que la Copa de la Liga también es una prioridad para los celestes.

O’Higgins (2): Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo (Miguel Brizuela, 78’), Nicolás Garrido, Leandro Díaz; Martín Maturana (Bryan Rabello, 46’), Felipe Ogaz, Juan Leiva (Benjamín Schamine, 73’); Francisco González, Thiago Vecino (Martín Sarrafiore, 73’) y Bastián Yáñez (Arnaldo Castillo, 65’). DT: Lucas Bovaglio.

Everton (1): Esteban Kirkman; Valentín Vidal (Óscar Opazo, 85’), Hugo Magallanes, David Oyarzún; Benjamín Berrios, Joaquín Moya; Lucas Soto (Brian Martínez, 65’); Julián Alfaro (Alan Medina, 58’), Cristian Palacios (Santiago Londoño, 46’) y Emiliano Ramos (Amaro León, 85’). DT: Walter Ribonetto.

Copa de la Liga: Fecha 5, Grupo C.

Estadio: El Teniente.

Goles: Lucas Soto (EV, 15’), Thiago Vecino (O’H, 51’) y Benjamín Schamine (O’H, 86’).

Público: 3.196 personas.

Árbitro: Diego Flores.

PURANOTICIA