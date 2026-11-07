Everton cae ante Deportes Concepción 2-0 en el estadio Sausalito de Viña del Mar

Deportes Concepción hizo lo que no pudo Everton y capitalizó sus ocasiones de riesgo para imponerse por un cómodo 2-0 en el estadio Sausalito, entrando de lleno en la pelea por un cupo para la próxima Copa Libertadores.

Los ruleteros buscaban aprovechar el impulso anímico que les dio el agónico empate ante Cobresal con dos anotaciones en los descuentos finales. El León de Collao, en tanto, venía de cortar una racha negativa con un sufrido triunfo sobre Palestino que lo devolvió a la discusión por torneos internacionales.

Aunque ambos equipos imprimieron mucha intensidad en el inicio de la primera mitad y se registraron algunos tiros, lo cierto es que las acciones de gol escasearon y no precisamente por la acción de los porteros, sino por la incapacidad de hilvanar jugadas de riesgo en terreno contrario.

De hecho, una vez que se cumplió la media hora el encuentro perdió todo el buen ritmo que había llegado a tener. Ni siquiera el aliento del público en las tribunas, incluido el contingente que llegó desde la Región del Biobío a apoyar al cuadro penquista, pudo contribuir a darle un segundo aire al cotejo.

El compromiso no levantó en el complemento, pese al claro dominio ejercido desde el conjunto viñamarino, que parecía tener contra las cuerdas a su oponente aunque sus acercamientos se basaron casi únicamente en centro al área sin un destinatario claro.

Y si bien el elenco lila no estaba jugando mejor ni llegaba con peligro al arco defendido por Ignacio González, igualmente fue capaz de abrir la cuenta y lo logró gracias a un zapatazo cruzado de Aldrix Jara que hizo estéril la reacción del guardameta (71').

El conjunto oro y cielo esbozó una tibia reacción que se vio reflejada en un par de remates (75' y 81'), pero no le sirvió para igualar el marcador y poco después, Jorge Henríquez sorprendió al cancerbero con un potente derechazo desde fuera del área que le puso la lápida al partido (83').

Con esta victoria, el Conce trepó hasta el séptimo lugar con 38 puntos, manteniéndose fuera de los puestos de Copa Sudamericana por diferencia de un solo gol. Por su parte, la escuadra auriazul se estancó en la cuarta ubicación con cuarenta unidades.

Tras la fecha FIFA, Everton visitará a Coquimbo Unido desde el mediodía del sábado 21, mientras que Deportes Concepción se verá las caras con Huachipato, también a las 12:00 horas pero del domingo 22.

Everton

Ignacio González; Óscar Opazo (Lucas Soto, 55'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Emiliano Ramos (Cristian Palacios, 77'); Benjamín Berríos, Joaquín Moya (Gustavo Charrupí, 77'), Alan Medina; Josué Ovalle, Julián Alfaro (Bastián Tapia, 85'), Braian Martínez (Nicolás Baeza, 55'). (DT: Walter Ribonetto)

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Mateo González, Fausto Grillo, Norman Rodríguez, Cristián Riquelme; Misael Dávila, Ethan Espinoza (Joaquín Montecinos, 85'), Yonatan Rodríguez; Ariel Cáceres (Jorge Henríquez, 71'), Joaquín Larrivey, Matías Cavalleri (Aldrix Jara, 52'). (DT: Fernando Díaz)

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Sausalito, Viña del Mar

PURANOTICIA