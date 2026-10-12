Everton busca revancha ante la U para pelear el cupo a la Copa Libertadores

Everton logró el domingo imponerse a La Serena en Viña del Mar (3-2) y con ello se anotó en las posiciones de vanguardia de la Liga de Primera.

Tanto así que quedó cerca de los actuales sublíderes -Universidad de Chile y Universidad Católica- lo que hace ilusionar a los viñamarinos en pelear con ellos el cupo de Chile 2 -que clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027- en las fechas finales del torneo.

Y la primera oportunidad clara para meterse en esta pelea será el próximo lunes 26 de octubre cuando Everton deba visitar a Universidad de Chile (20 horas) en el Estadio Nacional.

No será sólo un partido por los puntos.

El cuadro que dirige Walter Ribonetto aún no olvida que los azules los eliminaron de la Copa Chile hace un par de semanas envueltos en una polémica (el partido de ida en Viña se suspendió por incidentes en las tribunas y lo que restaba del encuentro se jugó en el Nacional) por lo que esta vez irán por la revancha.

“Nos estamos metiendo de lleno en los desafíos que tenemos en esta última parte del torneo. Venimos en alza y el partido frente a Universidad de Chile lo tomaremos como una revancha, va a ser un lindo encuentro”, señaló en lateral oro y cielo, Lucas Soto.

PURANOTICIA