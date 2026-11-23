En la recta final de la temporada 2026 del tenis mundial, la ATP publicó una nueva actualización del ranking, que dejó leves movimientos para algunos de los principales representantes chilenos en el circuito internacional.

Alejandro Tabilo, quien se mantiene como la primera raqueta nacional, no presentó variaciones en la clasificación y conservó el puesto 31 del escalafón mundial, consolidándose como el chileno mejor ubicado.

Por su parte, Tomás Barrios tampoco registró modificaciones respecto de la semana anterior y se mantuvo en el casillero 203 del ranking.

En tanto, Cristian Garin sufrió una caída de cinco posiciones y se ubicó en el puesto 254. En contraste, Matías Soto escaló dos lugares para situarse 259°, mientras que Nicolás Jarry avanzó tres puestos y quedó en el 748°.

En cuanto a los diez mejores del mundo, el alemán Alexander Zverev cerró la temporada en el primer lugar, seguido por el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, quienes completan el podio de la clasificación.

TOP TEN

1° Alexander Zverev (Alemania) 10.350 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 7.950 puntos (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 7.600 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 5.570 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 4.220 (0)

6° Arthur Fils (Francia) 3.825 (+1)

7° Flavio Cobolli (Italia) 3.680 (-1)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.590 (0)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.300 (0)

10° Rafael Jódar (España) 3.234 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo 1.595 (0)

203° Tomás Barrios 278 (0)

254° Cristian Garin 224 (-5)

259° Matías Soto 220 (+2)

709° Daniel Núñez 45 (+7)

713° Nicolás Villalón 45 (+4)

748° Nicolás Jarry 40 (+3)

803° Bastián Malla 35 (+5)

815° Benjamín Torrealba 34 (+5)

897° Nicolás Bruna 26 (+30)

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