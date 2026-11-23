Pasaron 35 años para que Trasandino de Los Andes volviera a celebrar su regreso a la segunda categoría del fútbol profesional chileno. El equipo aconcagüino se proclamó campeón de la Segunda División 2026 y aseguró su ascenso a la Liga de Ascenso (Primera B), poniendo fin a una larga espera para sus hinchas.

La consagración se concretó este domingo, en una jornada en la que el "Cóndor" consiguió una trabajada victoria por 3-2 frente a Brujas de Salamanca, resultado que se combinó con la derrota por 4-0 de Santiago City ante Provincial Osorno.

El conjunto andino encaminó el partido desde la primera mitad, cuando consiguió una ventaja de tres goles gracias a las anotaciones de Matías Silva y Javier Quiñones, además de un autogol. Sin embargo, el panorama se complicó después del descanso, ya que el equipo local descontó mediante Felipe Durán y Wladimir Cid, aunque no logró evitar la victoria visitante.

Con los tres puntos obtenidos en Salamanca y los resultados registrados en la jornada, Trasandino alcanzó las 21 unidades en la fase final del campeonato, puntaje que le permitió quedar fuera del alcance de sus perseguidores. Deportes Linares terminó con 17 puntos, Colchagua acumuló 16 y Santiago City cerró con 15.

El ascenso tiene además un significado histórico para la institución de Los Andes, que no competía en Primera B desde 1991. En aquella temporada perdió la categoría luego de caer por 1-0 ante Rangers en Talca, resultado que marcó su descenso a la entonces Segunda División.

Ahora, 35 años después, el cuadro del Valle de Aconcagua volverá a competir en la categoría de plata del fútbol nacional, tomando el lugar que deja precisamente Rangers de Talca, equipo que terminó la temporada en el último puesto de la Liga de Ascenso y jugará en Segunda División durante 2027.

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