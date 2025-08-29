Everton alcanzó un "mutuo acuerdo" con Juan Delgado para poner fin anticipado a su contrato

Everton de Viña del Mar informó que de mutuo acuerdo con el jugador, se puso fin anticipado al contrato que une a Juan Delgado con el club.

El experimentado futbolista llegó al elenco "Oro y Cielo en el mercado de invierno de la temporada 2024, tras su paso por el Sheffield Wednesday de la Championship League, segunda división inglesa.

El equipo de la región de Valparaíso sostuvo que el formando en Colo-Colo demostró "siempre su liderazgo, calidad humana y el profesionalismo que le ha permitido jugar en importantes ligas alrededor del mundo".

Los "ruleteros" agradecieron a Delgado "su entrega permanente y la pasión que demostró cada vez que defendió nuestra camiseta".

Finalmente, le deseó al polifuncional jugador de 32 años "el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".

