Eugenio Mena fue operado con éxito de la rodilla derecha y será baja en la U. Católica

Eugenio Mena será una sensible baja para Universidad Católica en este tramo final de la temporada 2026, donde los "cruzados", lejos de la pelea por el título, luchan por el cupo del "Chile 2" para clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2027.

El lateral izquierdo sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el último entrenamiento antes del duelo ante Everton disputado el fin de semana pasado, por lo que tuvo que ser sometido este miércoles a una operación.

Y el conjunto de la franja informó que la cirugía al carrilero, una meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha, fue exitosa en la Clínica UC Christus en San Carlos de Apoquindo.

De esta manera, ahora el exseleccionado nacional comenzará con la fase de recuperación y los plazos para su regreso a las canchas serán informados por el club.

Consignar que Universidad Católica se prepara para enfrentar este sábado 12 de septiembre a Palestino a las 20:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna, por la 23° fecha de la Liga de Primera.

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