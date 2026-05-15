Eugenio Mena anticipa un partido "muy difícil" entre la U. Católica y D. Limache por la Liga de Primera

Universidad Católica visitará este sábado a Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña de Quillota, por la 12° fecha y reanudación de la Liga de Primera.

Y Eugenio Mena anticipó el partido ante el conjunto "tomatero" y dijo esperar que el club alcance mayor solidez para poder sellar resultados.

"Esta semana ha sido intensa, ha estado bastante buena, hemos trabajado fuerte y repasado algunos de los errores que hemos cometido en los últimos partidos. Sobre eso queremos mejorar y afrontar este partido, que sabemos que es muy difícil. Los resultados lo reflejan. Estamos intentando superar esos errores y esa irregularidad que se ha visto para encontrar lo que el año pasado nos hizo fuertes y llegar a una copa internacional. Eso es con trabajo, tiempo y dedicación para ver y mejorar lo que no venimos haciendo bien", expresó el zurdo en conferencia de prensa.

"Estamos en un club grande en el que todo partido y toda responsabilidad es importante, y esa es la base para afrontar cada partido y cada torneo. La meta de cada jugador debe ser estar bien, jugando y dar siempre lo mejor en este club que es tan grande", añadió.

Sobre el cargado calendario, el exseleccionado nacional sostuvo: "Es difícil tener esa suma de partidos, pero nos hemos preparado bien. Se han dosificado las cargas de los que han jugado más y los que no hemos tenido tanta participación hemos entrenado fuerte para estar preparados tanto física como mentalmente".

Por último, Mena agregó que "este partido nos pilla bien, con esa intención y ganas de poder superar los partidos difíciles, superar errores y así llegar de la mejor manera".

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