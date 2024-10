Esteban Pavez y la neumonía que lo marginó en Colo-Colo: "Fue complicado, estuve dos días internado"

Colo-Colo buscará la hazaña este martes ante Magallanes en el estadio Monumental por Copa Chile, pues debe revertir una diferencia de tres goles ante el cuadro "carabelero" si es que quiere meterse en las semifinales de la competencia.

Una de las dudas para el cotejo es Esteban Pavez, quien se viene recuperando de una fuerte neumonía que sufrió tras el partido de la Roja ante Brasil por las Clasificatorias para el Mundial 2026.

El mediocampista que está entrenando desde hace algunas días a la par del resto de sus compañeros, se refirió a la enfermedad y en conversación con ESPN reconoció que "fue complicado. La verdad es que no conocía mucho lo que era un neumonía. Sabía que era peligrosa y me dio bastante fuerte después del partido con Brasil. Me fui a la clínica y después estuve dos días internado".

"Mi familia fue a estar conmigo y se contagió de la bacteria que se llama micoplasma. Por fuerte para ellos no fue tan fuerte. Yo estoy bien. Fueron cuatro días muy duros y después el doctor me dio diez más de licencia, donde no pude hacer nada", añadió.

Sobre el cotejo ante la "Academia", Pavez sostuvo que "por suerte ya estoy bien, entrenando hace varios días. No sé si estoy para ser titular, eso lo decidirá el profe. Desde el jueves que estoy entrenando con el plantel, haciendo todo normal. Espero estar ante Magallanes o sino para el domingo (ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional), que será una final".

PURANOTICIA