Esteban Pavez tras su salida de Colo-Colo reconoce que "la despedida fue fría y la verdad me duele"

Esteban Pavez selló su salida de Colo-Colo, luego de que en la reunión de directorio de Blanco y Negro se aprobara rescindir su vínculo, por lo que agira continuará su carrera en Alianza Lima de Perú, donde se reencontrará con el técnico Pablo Guede.

El mediocampista llegó en esta mismo miércoles al aeropuerto para viajar a suelo incaico, y antes de partir explicó su salida del cuadro albo.

"Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día y yo todavía me siento importante. Por algo me llamó Pablo. Hace rato que me venía hablando, otros clubes también me hablaron. Yo la verdad que quería estar en Colo-Colo, pero hace una semana tomé la decisión por cosas que estaba viendo, sabía que estaba difícil jugar", reconoció el futbolista.

"Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca. El año pasado el partido con Audax fue bastante duro, los dos referentes de Colo-Colo estar en la banca me pegó mucho, porque creo que era un partido para que estuviera uno de los dos y ninguno estaba. Arturo (Vidal) o yo. Son mensajes la verdad, duele la forma, pero yo estoy agradecido con toda la gente", añadió.

Sobre su relación con el entrenador Fernando Ortiz, sostuvo: "La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté".

Después se mostró muy emocionado: "A veces las cosas no salen como uno quiere, mi idea era retirarme en Colo-Colo. Y las cosas no salen, el fútbol es de momentos y el año pasado no fue un momento bueno mío, tampoco del equipo. Yo soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias, siempre me hice cargo, siempre di la cara. Hoy en la despedida con mis compañeros, con los trabajadores del club, me sentí muy orgulloso de todo lo que he hecho como capitán y más allá de eso como ser humano".

Por último, Pavez lanzó un dardo a la dirigencia de Blanco y Negro por cómo fue la despedida que le dio el club: "Lo que hablé con el profe y Aníbal (Mosa) me lo guardo para mí. Pero igual, la despedida fue fría. Merecía mínimo una camiseta, un recuerdo, algo, y la verdad que me duele. Pienso que los últimos capitanes de Colo-Colo no se han ido bien".

