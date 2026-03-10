Garay respondió a críticas de Ortiz por arbitraje en el Superclásico: "Respeto mucho lo que él pueda opinar"

A pesar de que ya ha pasado más de una semana del Superclásico donde Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental, el derbi sigue siendo tema.

Es que el árbitro Cristián Garay realizó un positivo balance sobre su desempeño, el cual fue criticado por el técnico del "Cacique", Fernando Ortiz.

"Creo que fue bastante positivo. Dentro de lo que genera este partido, lo mediático que es, creo que hicimos una tarea correcta. No incidimos en el resultado, que es en el fondo lo que uno busca, que nuestras decisiones sean las correctas para el juego. Faltas más, faltas menos, es parte del juego. Quedé bastante conforme, creo que el partido fue bien disputado y no hubo grandes polémicas, que para nosotros, como cuerpo arbitral, es lo más importante", expresó el juez.

Consultado por la visión del técnico de los albos, sostuvo: "Los entrenadores desde su vereda lo ven de una manera diferente. Respeto mucho lo que él pueda opinar, y ante eso, yo no puedo decir nada".

Por último, Garay se refirió a la presión con la que llegó al recinto de Macul: "Siento que manejamos bien ese tema, hicimos harto trabajo con el psicólogo y el preparador físico, buscamos abstraernos de lo que ocurrió en el partido pasado. Lo que pasó antes lo tomamos como experiencia, para no volver a cometer algún error. Otra cosa no podemos hacer, siempre uno debe corregir ciertas cosas y va trabajando eso para que no afecte la presión".

PURANOTICIA