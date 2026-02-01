Esteban Pavez se despide de Colo Colo con emotivo mensaje: “Este lugar siempre será mi hogar”

El mediocampista nacional Esteban Pavez, actual jugador de Alianza Lima, publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje de despedida de Colo Colo, club del cual llegó a ser capitán en las últimas temporadas.

"Despedirme de mi querido Colo Colo no es fácil, pero quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes, la familia Colo Colo. Desde el momento en que llegué, he vivido momentos inolvidables, llenos de pasión y esfuerzo", partió señalando volante.

El ex seleccionado criollo remarcó que "aunque he conseguido 9 títulos, lo que realmente guardo en mi corazón es el respeto y cariño de todos los trabajadores del club y la gente que me conoció. Quiero agradecer de todo corazón a los hinchas por su apoyo en todo momento".

El "Huesi" dedicó un agradecimiento "muy especial a los guerreros del staff: médicos, kinesiólogos, utileros, masajistas y a todo el increíble equipo que está detrás de cada éxito. Su dedicación y amor por el club han sido un pilar fundamental en mi viaje. Cada uno de ustedes ha dejado huellas imborrables en mi corazón, y su cariño y apoyo incondicional han hecho de este lugar mi hogar".

"Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños y por los recuerdos que llevaré en mi corazón por siempre", cerró Pavez, quien completó su tercera etapa en el cuadro de Macul donde acumuló 16 goles y 20 asistencias en 368 partidos.

