Esteban Pavez envía desafiante mensaje a quienes cuestionan su titularidad en Colo-Colo y afirma que "soy muy regular"

Colo-Colo comenzará este domingo con la defensa del título del Campeonato Nacional, cuando haga su debut ante Deportes La Serena a las 12:00 horas en el estadio La Portada.

Este viernes, el volante y capitán del "Cacique", Esteban Pavez, anticipó el estreno y en conferencia de prensa expresó que "la presión siempre está acá. Este año tiene que ser mejor que el pasado, sabemos que es difícil y necesitamos mucho trabajo, pero creo que llegamos de buena forma al primer partido del año, nos faltan 2 o 3 jugadores que se pongan a punto. Esperemos empezar ganando el sábado".

Sobre el gran plantel que formó el conjunto de Macul, sostuvo que "sí, somos el mejor equipo del fútbol chileno, pero más allá de eso tenemos que demostrarlo todos los fines de semana. La única forma de demostrar que es el equipo más millonario es ganar y ganar, demostrando un buen fútbol".

Además, se sumó a las críticas en el cuadro albo por el horario del partido: "A mí por lo general no me gusta jugar a esa hora, en la mañana no sé si desayunar o almorzar, es medio extraño. Me ha tocado jugar varios clásicos a esa hora, pero no es una hora que nos guste a los jugadores".

También, el mediocampista se refirió a las críticas que ha recibido por parte de los hinchas: "Nunca me he sentido inamovible, todos los días doy el 100% para jugar, pero me volvería loco si de un día a otro paso a la banca, pero en Colo-Colo siempre tienen que jugar los mejores, el profe lo sabe y siempre va a poner lo mejor que él piense".

"Yo desde que llegué en 2022, he leído que me quieren sacar, pero por algo sigo jugando, no es porque le caigo bien al profe, sino que demuestro todos los fines de semana, soy un jugador muy regular. Nunca había disfrutado tanto el fútbol como ahora, en Colo-Colo siempre pasan cosas, pero lo disfruto", sentenció Pavez.

