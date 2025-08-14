Esteban Pavez acusa "descoordinación de la gente del club" por fallido "arengazo" en el estadio Monumental

Al mal momento deportivo y polémicas en la dirigencia de Blanco y Negro, este jueves se sumó un nuevo bochorno en Colo-Colo con el frustrado "arengazo" en el estadio Monumental. de cara al clásico de este sábado frente a Universidad Católica.

El club decidió suspender el evento luego de que la Garra Blanca llamara a no concurrir y convocara a una actividad similar para este viernes, en las afueras del recinto de Macul.

Esteban Pavez se refirió a esta situación en la conferencia de prensa de capitanes, que se llevó a cabo en la ANFP.

"Sinceramente, esto fue una descoordinación de la gente del club. Supe a las 11:30 que teníamos "arengazo". Hoy hubo una descoordinación del club. Llegaron 100, 200 hinchas. Hablé con mis compañeros para sacarnos fotos, había niños. Les regalamos balones. El día a día es diferente. Había 200 hinchas y quisimos ir a saludarlos, a sentir su apoyo", expresó el mediocampista.

Sobre su complicado momento en el conjunto adiestrado por Jorge Almirón, sostuvo: "Me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría, ser capitán del más grande de Chile. Sabía que esto en cualquier momento podía pasar (ser suplente), el año pasado cumplí el sueño de ser campeón como capitán y ahora me toca la otra cara de la moneda".

Además, abordó las duras críticas que ha recibido por parte de los hinchas en las diferentes redes sociales ante el delicado presente del equipo: "Todos los días me entrego al 100%, mis compañeros me respetan. Ha pasado algo este año que por las redes sociales es una y en la calle es otra, en todos lados siento más cariño de la gente. Muchos saben que algunas críticas han sido injustas, yo me he sentido querido porque la gente me lo hace sentir, me abrazan. Antes era una foto, ahora me hacen sentir el cariño".

"Las redes sociales hace tiempo no miro, no me interesa lo que digan y eso me mantiene enfocado. Lo que más quiero es que Colo-Colo gane todos los partidos, sabemos donde estamos, la presión y que no ha sido un buen año. Queremos ganar el sábado, yo quiero jugar y si me toca, voy a dar lo mejor", sentenció Pavez.

