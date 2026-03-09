Gonzalo Tapia se quedó sin director técnico en Sao Paulo tras despido de Hernán Crespo

Gonzalo Tapia se quedó sin entrenador en Brasil. Es que Sao Paulo anunció sorpresivamente este lunes la salida de Hernán Crespo de la banca, pese a tener al equipo en la parte alta del Brasileirao tras cuatro fechas disputadas.

Eso sí, la desvinculación llega apenas unos días después de la eliminación en las semifinales del Campeonato Paulista ante el Palmeiras.

A través de sus canales oficiales, el cuadro dio a conocer la desvinculación del estratego argentino y de todo su cuerpo técnico, compuesto por los auxiliares Juan Branda y Victor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

En la publicación, el elenco tricolor le deseó buena suerte al adiestrador trasandino en sus futuros proyectos y no informó quién será su reemplazante.

El exatacante vivía su segunda etapa como DT en el club, al retornar en julio de 2025, y desde entonces dirigió 46 partidos, con un registro de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

Cabe señalar que Hernán Crespo obtuvo un título con el Sao Paulo durante la temporada 2021, cuando conquistó el Campeonato Paulista.

(Imagen: @tapiafootball)

