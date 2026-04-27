Esteban Paredes celebra su primer triunfo como DT y lanza un guiño a Macul: "Es un sueño llegar a la banca de Colo-Colo"

Durante la jornada dominical, un hito significativo marcó la naciente carrera como adiestrador del goleador histórico del fútbol chileno. Al mando de Santiago Morning, Esteban Paredes abrochó la primera victoria de su trayectoria técnica al superar por 3-1 a Deportes Linares, en un duelo válido por la quinta fecha de la Segunda División Profesional.

Luego de concretar este importante paso en su nueva faceta de estratego, el ex delantero de Colo-Colo compartió sus sensaciones. En diálogo con radio ADN, el flamante técnico valoró el desempeño de su plantel: "Estoy contento, nunca voy a olvidar el 26 de abril, pero esto es todo de los chicos, que jugaron un partido extraordinario. Mis felicitaciones para ellos".

El presente de la institución de Macul también fue tema de análisis para el otrora atacante. Al ser interrogado sobre la opción de que Aníbal Mosa, actual presidente de Blanco y Negro, asuma el control total de la concesionaria, el ídolo albo entregó su respaldo: "Desde que lo conozco, creo que es lo mejor para el club, más allá de quedarse con el mayor porcentaje. Yo siempre vi que ponía dinero para que el club saliera adelante. No me parece raro que lo haga. Es su forma".

En esa misma línea, profundizó sobre las necesidades institucionales del equipo popular, argumentando que "Creo que, de una vez por todas, Colo-Colo tiene que tomar nuevos aires; debe tener un estadio más hermoso que el que tiene, una infraestructura acorde a lo que es el club. Me parece que es el camino viable para que Colo-Colo crezca y pueda jugar todos los años la Copa Libertadores, que es lo que quiere la gente".

Para cerrar, el ex artillero no ocultó que uno de sus grandes objetivos profesionales en esta nueva etapa es tomar las riendas del Cacique. Sobre esta meta, reconoció: "Obviamente tengo que tener mucha más experiencia, abocándome a lo que es esto de seguir entrenando, ver fútbol y la táctica. Claramente, es un sueño llegar a la banca de Colo-Colo".

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