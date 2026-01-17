Esteban Matus vuelve a estar en la mira de Universidad de Chile

Esteban Matus vuelve a posicionarse en la órbita de Universidad de Chile, luego de que Audax Italiano decidiera retirar la demanda presentada ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP por el frustrado fichaje del lateral durante la temporada pasada. Con esta decisión, se dio por cerrado un conflicto que mantenía en suspenso cualquier opción de reactivar negociaciones entre ambas instituciones.

La causa fue disuelta este viernes por la jueza Camila Albornoz, poniendo fin al litigio iniciado cuando Azul Azul desistió de la contratación del jugador, pese a que Matus ya se había realizado los exámenes médicos para integrarse al plantel que en ese momento dirigía Gustavo Álvarez. La determinación generó molestia en Audax, que acusó un incumplimiento contractual.

Desde Universidad de Chile, la explicación entregada en su momento fue que el fichaje de Matus estaba condicionado a la venta de Matías Sepúlveda al fútbol brasileño, operación que finalmente no se concretó, obligando al club a dar marcha atrás en la incorporación del lateral, quien llegaba precisamente para cubrir esa eventual salida.

Sin embargo, el escenario actual es distinto. La transferencia de Matías Sepúlveda a Lanús de Argentina ya fue oficializada, lo que abre nuevamente la puerta para que Esteban Matus pueda transformarse en refuerzo del elenco azul. La retirada de la demanda por parte de Audax elimina además cualquier obstáculo legal para avanzar en una eventual negociación.

En ese contexto, en Universidad de Chile ya han dado señales de que Matus sigue siendo un jugador de interés, por lo que su nombre vuelve a instalarse con fuerza de cara al mercado de pases. Aunque aún no existen tratativas formales confirmadas, el cierre del conflicto judicial y los movimientos recientes del plantel reavivan una operación que hace meses parecía definitivamente descartada.

