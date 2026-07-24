Esteban Matus dejaría Audax Italiano para fichar por un equipo grande del fútbol paraguayo

Antes que inicie la segunda rueda de la Liga de Primera, Audax Italiano perdería a una de sus grandes figuras, Esteban Matus, quien partiría a uno de los grandes del continente.

El lateral izquierdo, quien ya fue nominado a la Selección Chilena en el proceso de Ricardo Gareca y que sonó permanentemente en los grandes de nuestro fútbol, incluso estuvo en la U sin concretar su incorporación; finalmente, emigraría del elenco audino.

El comunicador César Merlo, que se especializa en el mercado de traspasos, dio a conocer en sus redes sociales que fue fichado por Olimpia de Paraguay.

La información añade que el "Rey de Copas" acordó su compra y la firma será por un contrato de largo plazo, lo que terminó convenciendo a las partes.

En el decano del fútbol paraguayo, como es conocido el elenco albinegro, será compañero del mundialista neozelandés Tim Payne, experimentado defensor que fue destacado en el reciente torneo planetario disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Matus tendrá por entrenador en Olimpia a Pablo "Vitamina" Sánchez, quien ha dirigido a varios equipos en nuestro país y que ahora tiene por meta a nivel internacional la disputa de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán en los octavos de final al vencedor de la llave entre Independiente de Medellín y Vasco da Gama.

En el plano local, este domingo se medirán ante Libertad, en uno de los partidos con mayor historia del fútbol paraguayo, conocido como el "Clásico Blanco y Negro".

PURANOTICIA