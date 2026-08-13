San Luis de Quillota empata ante D. Temuco con 10 hombres y con corte de luz incluido en el estadio Lucio Fariña Fernández

San Luis de Quillota y Deportes Temuco repartieron puntos por la fecha 20 de la Liga de Ascenso, en un partido disputado en el Lucio Fariña Fernández.

El recinto de la comuna de la región de Valparaíso volvió a presentar problemas eléctricos, por lo que el encuentro se suspendió por cerca de 10 minutos en el segundo tiempo.

En el minuto 22 se produjo la primera acción relevante del juego, ya que el "canario" Facundo Juárez fue expulsado tras revisión en el VAR del árbitro Francisco Soriano, por un rodillazo en la cara de Franco Ortega.

Y cuando terminaba la primera mitad, una mano de Guillermo Avello fue sancionada como penal y Diego Buonanotte se encargó de abrir el marcador.

Pese al hombre menos, los quillotanos salieron al segundo tiempo con la decisión de cambiar su suerte.

A los 75' vino el empate definitivo, tras un golazo desde fuera del área de Martín Carreño.

El impulso de los "canarios" se vio interrumpido al minuto 84 por el corte de luz que se registró en el recinto deportivo.

Con el regreso del suministro eléctrico, los últimos finales no tuvieron grandes novedades, sellándose la igualdad 1 a 1.

Con el resultado, San Luis de Quillota queda en el sexto puesto en zona de liguilla, con 29 puntos; mientras que Deportes Temuco sumó su quinto partido sin ganar, con 24 unidades en el undécimo lugar.

(Imagen: @sanluisdequillota)

PURANOTICIA