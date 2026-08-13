Alejandro Tabilo debutará ante Jan-Lennard Struff en el Masters 1.000 de Cincinnati en EE.UU.

Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) continuará esta semana su gira norteamericana sobre superficie dura con miras al US Open en el Masters 1.000 de Cincinnati.

En su condición de 22° cabeza de serie, el chileno quedó libre en primera ronda, por lo que estaba a la espera de conocer al rival que enfrentaría en su debut en segunda fase.

Y "Jano" ya sabe quién será su contrincante. Será el alemán Jan-Lennard Struff (41°), quien este jueves eliminó al argentino Román Andrés Burruchaga (56°) por parciales de 7-6 (4), 2-6 y 6-3.

El partido entre el nacional y el germano, inédito en el circuito, se disputará este sábado 15 de agosto en horario por confirmar.

En caso de vencer al europeo, en una eventual tercera ronda Tabilo podría chocar con el español Rafael Jódar (15°), reciente semifinalista en Montreal y a quien enfrentó hace un par de semanas en semifinales del ATP 500 de Washington, con triunfo para el hispano en tres sets.

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