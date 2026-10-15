Esteban González y la opción de llegar a la Selección chilena: "Cuando a ti te quieren, te van a buscar"

Pese a su destacado presente en el Querétaro y admitir que dirigir a La Roja sería un sueño, el DT descartó candidatearse y aclaró que no ha recibido contactos, manteniendo su foco 100% en la Liga MX.
Tras un complicado inicio, Esteban González atraviesa un gran presente al mando del Querétaro en el fútbol mexicano. El técnico chileno tiene a los Gallos Blancos en el tercer puesto de la Liga MX, con 20 puntos y a solo una unidad del líder, América.
Su destacada campaña en el torneo azteca, sumada al histórico título que conquistó con Coquimbo Unido en Chile el año pasado, lo posicionó como uno de los candidatos para dirigir el nuevo proceso de La Roja.
Consultado por ESPN sobre la Selección chilena, el estratega respondió: "Desconozco los nombres que han que han dado. Particularmente a mí no me ha contactado absolutamente nadie. Soy super respetuoso de los de los procesos, pero sí soy un convencido de que cuando a ti te quiere alguien, te van a buscar".
"Me pasó algo bien particular. Tuve la fortuna de llegar a un país donde se organizaba el Mundial. Fui a ver España-Uruguay y Ecuador-México. Y claramente uno se proyecta: qué lindo sería, primero como jugador, cantar el himno nacional de tu país. Imagínate como entrenador. Claramente tú dices: ¿cómo no me gustaría dirigir la Selección?", añadió.
De todas maneras, González aclaró que no busca candidatearse para asumir la banca de la Selección chilena: "No por una nota o por una entrevista me voy a candidatear. Eso lo dejo absolutamente claro. Repito: cuando a ti te quieren, te van a buscar. Pero sería muy irrespetuoso de mi parte que en este presente en que estamos como cuerpo técnico empezáramos a cambiar nuestro foco. Estamos 100% en nuestra energía acá (en Gallos Blancos)... Sería irresponsable de mi parte hablar más".
PURANOTICIA