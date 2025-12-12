Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Esteban González reveló que Iván Zamorano fue clave en su decisión de firmar por Querétaro

Esteban González reveló que Iván Zamorano fue clave en su decisión de firmar por Querétaro

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El entrenador chileno dirigió este viernes su primera práctica como flamante director técnico de los "Gallos Blancos".

Esteban González reveló que Iván Zamorano fue clave en su decisión de firmar por Querétaro
Viernes 12 de diciembre de 2025 22:17
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Esteban González dirigió este viernes su primera práctica como flamante director técnico de Querétaro FC, cuadro al que llegó tras hacer historia con Coquimbo Unido al consagrarse campeón de la Liga de Primera.

En su arribo a México, el estratego nacional conversó brevemente con Edgar Álvarez en el podcast "Los Hijos de La Corregidora", partidario de los "Gallos Blancos", quien le consultó sobre sus motivos para firmar por el elenco azteca.

En ese sentido, el "Chino" apuntó a las grandes carreras que realizaron varios exfutbolistas chilenos en el país norteamericanos, nombrando entre todos ellos al histórico excapitán y otrora goleador de la Selección, Iván Zamorano, quien fue clave en su decisión.

"La verdad es que Iván me dijo que no lo dudara, que viniera porque Querétaro era una tremenda ciudad. También que era un equipo que me iba a hacer muy bien por la forma de dirigir. Venimos con mucha esperanza y esperamos que salga todo bien", confesó el DT.

(Imagen: @Club_Queretaro)

PURANOTICIA

Cargar comentarios