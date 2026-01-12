Esteban González recibió elogios en México tras su debut con Querétaro

El entrenador nacional Esteban González, arquitecto del histórico título de Coquimbo Unido en 2025, tuvo ayer su ansiado estreno en la banca de Querétaro, elenco que arrancó el torneo de Clausura en México con un sufrido empate a uno ante Pumas de la UNAM.

Pese a ir por debajo en el marcador, los pupilos del "Chino" lograron igualar las acciones en Ciudad Universitaria, lo cual fue destacado por varios medios aztecas. "A pesar del dominio de Pumas durante los primeros 45 minutos de partido, los universitarios fueron incapaces de capitalizar su presencia en el área rival", señaló Medio Tiempo.

Por su parte, Diario de Querétaro puntualizó que un "buen debut tuvo el conjunto queretano, mostraron un buen funcionamiento y estuvieron cerca de conseguir la victoria en esta primera fecha del torneo".

"Gallos Blancos rescató un punto en su visita a la Ciudad de México para enfrentar a Pumas de la UNAM, duelo en el que se vieron abajo en el marcador con anotación de Carrasquilla, pero Mateo Coronel entró al terreno de juego encendido y puso el tanto del empate, estuvo cerca de marcar el segundo pero no fue certero, los queretanos dejaron buen sabor de boca, lo mismo que el técnico chileno Esteban González", complementaron.

Código QRO se sumó a las alabanzas e indicó que "el chileno Esteban González, entrenador de los queretanos hizo cambios y pronto su equipo comenzó a pisar el área rival. En el 71 empató con un golpe de derecha de Coronel, con asistencia del senegalés Jean Unjanque".

En conferencia de prensa, el estratego analizó el encuentro y remarcó que "es un rival complejo, difícil. Sabíamos que eran locales, ellos querían empezar bien y las características de los jugadores son sobre la media del torneo. Hicimos un buen partido y la lectura previa se dio tal cual. El resultado para nosotros es justo".

Respecto de lo que busca para su elenco, González precisó que "l equipo debe tener una postura táctica inteligente. Tienen que saber leer los momentos. En eso nos enfocamos, en darles las herramientas posibles para que resuelvan de la mejor manera posible. El equipo tuvo la capacidad de remontar ante un gran rival. Hay mucho trabajo y nos queda poco para el primer partido de local".

