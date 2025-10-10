Este viernes la Roja adulta vuelve a la acción con un amistoso frente a Perú

Después de la dolorosa eliminación de la Sub 20 en el Mundial, ahora la Selección chilena adulta sale a la cancha. La Roja disputa este viernes un amistoso frente a Perú a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.

Este será el único amistoso del combinado nacional en esta fecha FIFA de octubre, mientras que el técnico será Sebastián Miranda, debido a que Nicolás Córdova se encontraba con la Sub 20 en la cita planetaria.

Para este cotejo, el conjunto criollo tiene tres bajas: Lucas Assadi, Ivan Román y Alexander Aravena, quienes fueron liberados de la concentración por diferentes problemas físicos.

Con este panorama, la Roja formaría con Lawrence Vigoroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Lucas Cepeda, Javier Altamirano, Ben Brereton, Gonzalo Tapia.

En tanto, Perú alinearía con Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Matías Lazo; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Luis Ramos.

