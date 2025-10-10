Este viernes la Roja adulta vuelve a la acción con un amistoso frente a Perú

El combinado nacional enfrenta desde las 20:00 horas de este viernes al elenco incaico en el estadio Bicentenario de La Florida.
Después de la dolorosa eliminación de la Sub 20 en el Mundial, ahora la Selección chilena adulta sale a la cancha. La Roja disputa este viernes un amistoso frente a Perú a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.
Este será el único amistoso del combinado nacional en esta fecha FIFA de octubre, mientras que el técnico será Sebastián Miranda, debido a que Nicolás Córdova se encontraba con la Sub 20 en la cita planetaria.
Para este cotejo, el conjunto criollo tiene tres bajas: Lucas Assadi, Ivan Román y Alexander Aravena, quienes fueron liberados de la concentración por diferentes problemas físicos.
Con este panorama, la Roja formaría con Lawrence Vigoroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría; Lucas Cepeda, Javier Altamirano, Ben Brereton, Gonzalo Tapia.
En tanto, Perú alinearía con Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Matías Lazo; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Maxloren Castro, Joao Grimaldo, Luis Ramos.
PURANOTICIA