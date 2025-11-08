Este sábado podría haber un ascenso desde la Segunda División Profesional

Pese a todos los problemas que ha vivido este año y, en realidad, desde su existencia, la Segunda División Profesional mantiene en alto sus expectativas competitivas.

Y este sábado estas pueden llegar a su punto máximo porque podría haber campeón y, por ende, un equipo que consiga su paso a la Liga de Ascenso 2022: Puerto Montt.

El equipo que dirige Jaime Vera ha hecho una gran campaña y, a tres fechas del final de la Liga 2D cuenta con 48 puntos, seis más que los que tiene Linares.

Como ambos equipos tienen una fecha libre de las próximas tres, si Puerto Montt se impone o empata este sábado a las 18 horas en el estadio Chinquihue a Provincial Osorno, le bastará para coronarse como el nuevo monarca de Segunda División, pues ahí la diferencia se estiraría a siete o nueve puntos con Linares, que justamente esta fecha cumple con su jornada libre.

PURANOTICIA