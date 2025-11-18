Este martes la Selección chilena enfrenta a Perú en su último amistoso del año

Después de vencer el sábado a Rusia, la Selección chilena vuelve a la acción. La Roja enfrenta este martes a las 14:00 horas a Perú en Sochi, por su segundo amistoso en esta fecha FIFA de noviembre.

Ambos combinados ya se midieron en octubre en el estadio Bicentenario de La Florida, con triunfo para Chile por 2-1.

Para este cotejo, el elenco nacional pasaría a un esquema de 4-3-3 y habría algunos cambios respecto al equipo que jugó contra los rusos. Por ejemplo, ingresarían desde el arranque Felipe Loyola, Lucas Cepeda y Ben Brereton.

Con ese panorama, la Roja formaría con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Loyola, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Darío Osorio, Brereton y Cepeda.

En tanto, Perú viene de empatar con Rusia hace unos días. El conjunto incaico alinearía con Diego Romero (Pedro Gallese); Matías Lazo, Fabio Gruber, Miguel Araujo; Marcos López, Martín Távara (Jesús Castillo), Erick Noriega, César Inga, Piero Quispe, Maxloren Castro; Álex Valera.

