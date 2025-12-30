ANFP descarta reclamo de U. Española y D. Iquique y ratifica sus descensos a la Primera B

Desde la ANFP y su directorio decidieron rechazar el reclamo presentado por Deportes Iquique y Unión Española para evitar su descenso tras finalizar en el penúltimo y último lugar de la Liga de Primera, respectivamente.

La posición de "dragones celestes" e "hispanos" se sustentaba en un resquicio normativo, ya que ambos estimaban que el reglamento, el cual establecía un sistema de promedios para definir a los equipos que perdían la categoría, estaba por sobre las bases del Campeonato Nacional.

Bajo este criterio, tanto el elenco de colonia como los nortinos debían mantenerse en la Primera División, condenando a Deportes Limache y Deportes La Serena a bajar a la Liga de Ascenso o, en su defecto, suspender los descensos e iniciar el certamen con 18 clubes.

De acuerdo a radio ADN, el principal argumento desde Quilín fue que los estatutos que establecen un número de 16 equipos en la Liga de Primera están por sobre el reglamento y, además, que las bases de la competición fueron suscritas por todos los cuadros criollos.

Ahora, solo resta esperar la respuesta de parte de los demandantes, sobre todo de Unión Española, que en semanas previas había deslizado la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria para revertir un eventual fallo desfavorable como el que se dictaminó este martes.

Por lo pronto, tanto la escuadra de Independencia como Deportes Iquique deberán pensar en afrontar la Liga de Ascenso en 2026.

