Bayron Oyarzo fue anunciado como el quinto refuerzo de U. La Calera para la temporada 2026

Durante la tarde de este martes, Unión La Calera anunció la llegada de Bayron Oyarzo para los desafíos del 2026.

El delantero se convirtió en el quinto refuerzo del equipo de la región de Valparaíso de cara a la próxima temporada.

El jugador de 30 años llega a los "cementeros" luego de vestir la camiseta de Ñublense de Chillán.

"Club Deportes Unión La Calera se complace de anunciar a Bayron Oyarzo como el quinto refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026", anunció la escuadra en redes sociales.

Agregaron que "el extremo de 30 años llega procedente de Ñublense de Chillán, camiseta con la que disputó más de 85 partidos".

Cabe señalar que durante el lunes, los caleranos anunciaron las llegadas del arquero Nicolás Avellaneda, el delantero Matías Campos López, el volante Yerko Leiva, y el defensor Cristián Gutiérrez.

(Imagen: @ulcsadpoficial)

PURANOTICIA