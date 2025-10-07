Este martes La Roja Sub 20 juega contra México por los octavos de final del Mundial

Nueva jornada crucial para la Selección chilena Sub 20. Después de superar la fase grupal gracias a tener menos tarjetas amarillas, la Roja enfrenta este martes en Valparaíso a México por los octavos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en nuestro país.

No será una tarea sencilla, pues al frente tendrá a un combinado azteca que clasificó como segundo del Grupo C, tras empatar con Brasil y España y vencer a Marruecos.

Para este cotejo, el técnico Nicolás Córdova realizaría solamente un cambio, que sería el ingreso desde el inicio de Francisco Marchant por Vicente Álvarez.

En ese sentido, la Roja formaría con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Nicolás Suárez, Ian Garguez, Patricio Romero; Javier Cárcamo, Lautaro Millán, Agustín Arce; Marchant y Juan Francisco Rossel.

En tanto, el "Tri" alinearía con Emmanuel Ochoa; Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López; Alexei Domínguez, César Garza, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elías Montiel; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

Consignar que el duelo entre Chile y México está programado para las 20:00 horas de este martes en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

