Este jueves se completarán los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile

Continúa la acción por el Mundial Sub 20 que se desarrolla en nuestro país y este jueves se completarán los octavos de final de la cita planetaria.

En este 9 de octubre la agenda contempla dos partidos programados en una jornada doble que se realizará en el estadio El Teniente de Rancagua.

Todo arrancará a las 16:30 horas, cuando Estados Unidos se enfrente con Italia, encuentro que será transmitido por Chilevisión y por D Sports.

En tanto, en el partido de fondo, a las 20:00 horas, Marruecos se medirá ante Corea del Sur, en un cotejo que tendrá transmisión de D Sports.

PURANOTICIA