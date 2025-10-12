Este domingo se completa cuarteto de semifinalistas del Mundial Sub 20

Tras las clasificaciones alcanzadas el sábado por Colombia y Argentina, que dejaron en el camino a España y México, esta tarde se completará el cuarteto de semifinalistas del Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile.

En primer lugar, Estados Unidos se enfrentará a Marruecos a las 17 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los norteamericanos vienen de eliminar a Italia con un contundente 3-0 y terminaron en el primer lugar de su grupo.

El conjunto africano, en tanto, también finalizó en la primera posición de su grupo y dejó en el camino a Corea del Sur por un ajustado 2-1.

A las 20 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, se jugará el otro encuentro de cuartos entre Noruega y Francia.

Los nórdicos vienen de eliminar a Paraguay en el tiempo extra, gracias a un gol agónico que les permitió avanzar de fase mientras que los galos vivieron una situación similar ante Japón, donde también tuvieron que recurrir al alargue. Un penal en el último minuto les permitió clasificarse a los cuartos de final.

Los ganadores de los partidos de este domingo se enfrentarán en las semifinales el miércoles, lo mismo que las selecciones de Argentina y Colombia.

