Este domingo Argentina y Marruecos animan inédita final del Mundial Sub 20 de Chile

El Mundial Sub 20 de Chile llega este domingo a su fin y el cierre del torneo tendrá como broche la inédita final que animarán en el Estadio Nacional (20 horas) las selecciones de Argentina y Marruecos.

Los argentinos, dirigidos por Diego Placente (quien podría convertirse en el primer campeón del mundo Sub 20 como jugador y DT) ganaron ganó sus tres partidos de la fase grupal (Cuba, Australia e Italia), y eliminaron a Nigeria, México y Colombia para instalarse en la definición.

Será estala octava final en su historia y buscarán su séptimo título mundial, que lo consolidará como la selección más ganadora en el torneo, tras haber vencido en las ediciones de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

La formación de Argentina será con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez; Julio Soler; Milton Delgado, Maher Carrizo, Gianluca Prestini; lan Subiabre y Alejo Sarco.

Marruecos, en tanto, jugará por primera vez la final de un Mundial Sub 20 y en caso de lograr la victoria, alcanzará el mayor título futbolístico en la historia del país africano.

El equipo dirigido por Mohamad Ouahbi fueron líderes en el “Grupo de la Muerte” de la primera fase mundialista donde tuvo a España, México y Brasil como rivales.

Desde octavos en adelante, dejó fuera de carrera a Corea del Sur, Estados Unidos y a Francia.

La formación de Marruecos será con Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad el Haddad, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Gessime Yassine; y Yassir Zabiri.

El duelo será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani.

