Estados Unidos goleó a Italia en Rancagua y avanzó a los cuartos de final del Mundial sub-20

Con poco más de seis mil almas en las tribunas del estadio El Teniente de Rancagua, Estados Unidos ganó, gustó y goleó por 3-0 a Italia y despachó al vigente subcampeón del Mundial sub-20 en octavos de final.

Aunque la primera ocasión clara del encuentro llegó por medio de Mattia Mosconi a los ocho minutos, el cuadro norteamericano no tardó en hacer con el control del duelo y abrió la cuenta gracias a Benjamin Cremaschi, quien remató tras un rebote del arquero en área chica (14').

El combinado estadounidense creció con la anotación del volante y si bien no generó una gran cantidad de ocasiones directas al pórtico rival, ejerció una presión alta y constante para arrebatarle el balón al elenco europeo.

La "Azzurra" se animó un poco más en el segundo tiempo pero sus disparos (54' y 59') no implicaron mayor peligro para el arquero Adam Beaudry. El conjunto de las "Barras y las Estrellas", en tanto, estuvieron cerca de volver a marcar en el 74', pero el guardameta Jacopo Seghetti desvió el zapatazo de Nikolas Tsakiris.

Sin embargo, el volante del San Jose Earthquakes tuvo su revancha en el 79' con un impecable tiro libre, pasando la pelota por un costado de la barrera para colarse por el primer poste del cancerbero y poner el 2-0.

Italia intentó cambiar su suerte con dos pedidos de penales en el epílogo del pleito, pero en ambas oportunidades le negó la pena máxima y en los descuentos, Cremaschi (90+3') decretó la goleada y sentenció la suerte de los tanos en el certamen.

En los cuartos de final, Estados Unidos medirá fuerzas este domingo con el ganador del cruce entre Marruecos y Corea del Sur, el cual se disputará este jueves en la Sexta Región a partir de las 20:00 horas.

