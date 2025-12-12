Click acá para ir directamente al contenido
Estadio Sausalito de Viña del Mar sería la sede para disputar la renovada Supercopa 2026

Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache definarán al primer campeón del próximo año.

Viernes 12 de diciembre de 2025 15:08
Ya terminó oficialmente la temporada 2025 del fútbol chileno, pero no habrá que esperar mucho tiempo para el arranque de la nueva campaña.

El año del balompié nacional comenzará con la Supercopa, la cual tendrá nuevo formato desde el 2026, con las semifinales entre Huachipato y Universidad Católica, y Coquimbo Unido frente a Deportes Limache.

Y si bien ya se definió la fecha para el desarrollo de los compromisos, entre el martes 20 y el miércoles 21 de enero, de los cuales saldrán los clubes que disputarán la final el sábado 24 de enero, ahora falta por resolver la sede.

Según dio a conocer este viernes radio ADN, el estadio Sausalito de Viña del Mar sería el elegido por la ANFP para disputar este mini torneo, pese a que en un principio parecía correr con ventaja el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

