Esta tarde se definen los cupos Chile 2 y Chile 3 para la Copa Libertadores 2026

El fútbol chileno vivirá esta tarde una jornada decisiva, ya que tres equipos buscan quedarse con las plazas de Chile 2 y Chile 3 para la Copa Libertadores 2026. Con Coquimbo Unido ya clasificado como Chile 1 tras coronarse campeón de la Liga, y con Chile 4 pendiente para este miércoles en la final de Copa Chile entre Huachipato y Limache, las miradas se centran hoy en Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile.

Universidad Católica llega a esta última fecha con 55 puntos y la primera opción de asegurar Chile 2, que entrega un cupo directo a la fase de grupos del torneo continental. Los cruzados recibirán a Unión La Calera en el Claro Arena a las 18 horas. Si ganan, clasificarán sin depender de nadie. Incluso un empate les serviría, salvo que O’Higgins derrote a Everton por una diferencia de goles extraordinaria.

O’Higgins, segundo en la disputa con 53 puntos, visitará a Everton —equipo comprometido con el descenso— en el mismo horario. Los celestes necesitan ganar y esperar que la UC no lo haga para quedarse con Chile 2. De lo contrario, su objetivo será asegurar Chile 3, que los enviaría a la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Universidad de Chile, por su parte, mantiene una opción matemática de quedarse con Chile 2, aunque más compleja. Para lograrlo, debe vencer a Deportes Iquique en el norte, esperar una derrota de la UC y que O’Higgins no gane. De cumplirse ese escenario, la U alcanzaría los 55 puntos y su mejor diferencia de goles (+25) le permitiría superar a los cruzados (+17). En caso de no conseguir ese milagro deportivo, su disputa real se centra en pelear por Chile 3.

De los tres equipos en competencia, el que no logre un cupo a la Libertadores disputará la Copa Sudamericana 2026. Con todos los partidos programados simultáneamente a las 18 horas, el cierre del campeonato promete tensión, emoción y definiciones al límite en cada cancha.

