España derrotó en los descuentos a Portugal y clasificó a los cuartos de final del Mundial

Portugal y España se enfrentaron en un partido válido por los octavos de final del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Y la victoria quedó en manos de los dirigidos por Luis de la Fuente, quienes avanzaron a los cuartos del certamen donde se medirán ante el ganador de la serie entre Estados Unidos y Bélgica.

En el inicio del partido, los ibéricos comenzaron con todo y a los 8 minutos casi abren el marcador con una clara situación desperdiciada por Mikel Oyarzabal.

Tres minutos más tarde, los "lusos" se animaron luego de que Bruno Fernandes habilitara a Cristiano Ronaldo, el atacante con poco ángulo sacó un potente derechazo, el cual fue desviado por Unai Simón.

Cerca del final del primer tiempo, Joao Felix pivoteó para "CR7" y este de cachetada definió, sin embargo, el arquero Unai Simón con un vuelo espectacular sostuvo el balón.

En el complemento, las selecciones regresaron sin cambios, pero con claras llegadas en ambas porterías.

En los 65', Álex Baena intentó desde fuera del área, pero el portero Diogo Costa respondió con seguridad y sin dar rebote.

Minutos después, Dani Olmo se perfiló en el área y remató, pero el defensor Ruben Dias alejó el peligro con un cruce espectacular.

Y en los 90, Ferrán Torres filtró un pase para Mikel Merino, quien definió con maestría para poner el 1-0.

Con la derrota, Portugal se despide del certamen mientras que España avanza a los cuartos de final del Mundial, esperando al ganador entre Estados Unidos y Bélgica.

(Imagen: Getty Images / FIFA)

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