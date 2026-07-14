España derrota con autoridad a Francia y volverá a disputar una final de Mundial tras 16 años

Francia y España se enfrentaron por las semifinales del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Y fueron los ibéricos los que se quedaron con la victoria por 2 a 0, sellando su paso a la final del certamen.

La primera jugada importante del partido se produjo a los 19 minutos, luego de que el árbitro no dudara en cobra penal para los dirigidos por Luis de la Fuente por falta sobre Lamine Yamal.

Lucas Digne estaba de espaldas y cuando se dio vuelta para darle al balón, terminó golpeando al joven delantero español.

El encargado de la pena máxima fue Mikel Oyarzábal, quien sacó un zapatazo para vencer la estirada del arquero Mike Maignan.

A los 34', la Roja volvió a llegar con peligro. Álex Baena apareció frente a frente con Maignan, pero el buen achique hizo que la definición fuese desviada. Sin embargo, la jugada fue anulada por fuera de juego.

En el segundo tiempo, a los 57 minutos, los españoles anotaron el 2 a 0 tras la aparición del lateral derecho, Pedro Porro.

A los 60', los ibéricos marcaban el tercero, pero el golazo de Lamine Yamal fue anulado correctamente por fuera de juego.

Finalmente, el partido concluyó con la victoria por 2 a 0 de España, quienes enfrentarán en la gran final al ganador de la llave entre Inglaterra y Argentina.

Cabe señalar que la Roja volverá a disputar una definición de este tipo de competición tras 16 años.

(Imagen: FIFA)

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