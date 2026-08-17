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España confirma nómina para Copa Davis ante Chile en el Estadio Nacional con emergente figura como líder

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El equipo capitán por David Ferrer llegará a Santiago el 19 y 20 de septiembre encabezado por la joven promesa Rafael Jódar (11° ATP) y Daniel Mérida (40° ATP), confirmando además la ausencia de Carlos Alcaraz para el cruce en el Parque Estadio Nacional.

España confirma nómina para Copa Davis ante Chile en el Estadio Nacional con emergente figura como líder
Lunes 17 de agosto de 2026 09:38
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El próximo 19 (sábado) y 20 (domingo) de septiembre se disputará la serie de Copa Davis entre Chile y España en el Parque Estadio Nacional, y el conjunto europeo ya confirmó a sus integrantes para el esperado enfrentamiento.

Este lunes, el elenco hispano anunció un potente equipo encabezado por Rafael Jódar, 11° del ranking ATP, y Daniel Mérida, 40°, de cara a la confrontación ante el cuadro nacional.

Tal como se esperaba, Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, no será parte de la serie. El equipo español lo completan Martín Landaluce (67°), Jaume Munar (46°) y Pedro Martínez (148°).

El capitán David Ferrer, en declaraciones a la Federación Española (RFET), destacó el presente de Jódar, quien hará su debut en la Copa Davis y "está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top-10. Creo que es algo muy bueno para para el tenis español".

En tanto, el tenista madrileño, de 19 años, expresó su entusiasmo por representar por primera vez al combinado español y afirmó que "es una ilusión tremenda poder representar a la selección española por primera vez. Tuve la oportunidad de hacerlo como 'sparring' hace dos años en Valencia, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador".

Por su parte, Mérida, de 21 años, valoró positivamente su temporada y aseguró que "el año está yendo muy bien" y que está "muy motivado haciendo buenos torneos", mientras que "es un sueño jugar la Copa Davis".

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