España confirma nómina para Copa Davis ante Chile en el Estadio Nacional con emergente figura como líder

El próximo 19 (sábado) y 20 (domingo) de septiembre se disputará la serie de Copa Davis entre Chile y España en el Parque Estadio Nacional, y el conjunto europeo ya confirmó a sus integrantes para el esperado enfrentamiento.

Este lunes, el elenco hispano anunció un potente equipo encabezado por Rafael Jódar, 11° del ranking ATP, y Daniel Mérida, 40°, de cara a la confrontación ante el cuadro nacional.

Tal como se esperaba, Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, no será parte de la serie. El equipo español lo completan Martín Landaluce (67°), Jaume Munar (46°) y Pedro Martínez (148°).

El capitán David Ferrer, en declaraciones a la Federación Española (RFET), destacó el presente de Jódar, quien hará su debut en la Copa Davis y "está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top-10. Creo que es algo muy bueno para para el tenis español".

En tanto, el tenista madrileño, de 19 años, expresó su entusiasmo por representar por primera vez al combinado español y afirmó que "es una ilusión tremenda poder representar a la selección española por primera vez. Tuve la oportunidad de hacerlo como 'sparring' hace dos años en Valencia, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador".

Por su parte, Mérida, de 21 años, valoró positivamente su temporada y aseguró que "el año está yendo muy bien" y que está "muy motivado haciendo buenos torneos", mientras que "es un sueño jugar la Copa Davis".

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