España avanza a los cuartos de final del Mundial sub-20 tras derrotar por la cuenta mínima a Ucrania

Con una actuación sin mayores sobresaltos en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, España venció por la cuenta mínima a Ucrania para asegurar su paso a los cuartos de final del Mundial sub-20.

Mientras el cuadro auriazul había clasificado como invicto y sólido líder de su zona, la "Furia Roja" sudó la gota gorda en el denominado "grupo de la muerte", timbrando su boleto recién en la última fecha tras derrotar y eliminar a Brasil.

Pese a que el camino fue diametralmente opuesto, el conjunto ibérico impuso sus términos desde el inicio y con la velocidad de sus extremos complicó a la zaga rival, generando buenas aproximaciones (7' y 18').

Los dirigidos por Paco Gallardo no sacaron el pie del acelerador y tras un pase picado de Rodrigo Mendoza, Pablo García bajó el balón con la zurda y con el mismo pie definió a quemarropa ante el arquero Vladyslav Krapyvtsov (24').

Con la obligación de anotar para meterse nuevamente en el partido, el elenco eslavo fue más ofensivo en el complemento y rozó el empate en los pies de Daniil Vashchenko (55'). Pero los españoles no se durmieron y con un disparo de García que casi se cuela en el pórtico (62').

Con el paso de los minutos, los pupilos de Dmitri Mikhaylenko perdieron la intensidad que habían mostrado en el arranque del segundo tiempo, mientras que el combinado hispano se abocó principalmente a cerrar los espacios para asegurar una victoria que lo convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final.

Ahora España tendrá que esperar hasta este miércoles para conocer a su próximo adversario, el cual saldrá del cruce que protagonizarán en Talca las selecciones de Colombia y Sudáfrica.

