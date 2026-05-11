“Ese día tuvimos suerte”: Alexander Blockx rompe el silencio sobre la escandalosa serie de Copa Davis ante Chile

En una reciente entrevista con el medio especializado Clay Magazine, el actual número 36° del ranking ATP, Alexander Blockx, trajo al presente la controvertida llave de Copa Davis disputada entre Chile y Bélgica. Aunque ya transcurrió más de un año desde aquel enfrentamiento, al interior de la escuadra europea aún está fresco el recuerdo del cuarto punto, instancia que concluyó con la descalificación de Cristian Garin por negarse a seguir jugando tras ser derribado con un empujón por Zizou Bergs.

El tenista belga, que se erigió como una de las grandes revelaciones del circuito tras alcanzar las semifinales en el Masters 1000 de Madrid y la tercera ronda en Roma, abordó el choque entre "Gago" y su compatriota Bergs. "Creo que ese día tuvimos suerte. Yo no jugué (el punto del último día), así que para mí no fue nada especial. Creo que para algunos fue un poco duro, pero a mí no me afectó demasiado. Estaba contento de que ganáramos, y por supuesto fue un momento desafortunado para los aficionados chilenos", expresó.

Sobre la reacción del público nacional ante el incidente, el deportista agregó: "Estaban muy enojados, lo entiendo, pero no fue intencional".

Durante la misma conversación, el europeo analizó su llegada a la élite del tenis mundial, un camino que comparte con otras jóvenes promesas como el checo Jakub Mensik (28°), el español Rafael Jódar (34°) y el brasileño Joao Fonseca (29°). Al respecto, reflexionó: "Creo que la generación de la que formo parte es muy fuerte. Tenemos jugadores realmente buenos. No me vería como la mayor estrella, diría. Simplemente disfruto los torneos, los partidos que juego. Hay partidos que definitivamente no disfruto, pero siempre hay cosas que aprender, especialmente en condiciones difíciles".

Para cerrar, Blockx no esquivó el debate actual sobre las polémicas por el exigente calendario en el circuito profesional y entregó su postura: "Terminaría la temporada de tenis en octubre para tener más tiempo de descanso y hacer la pretemporada".

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