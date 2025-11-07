Escándalo por denuncia de arreglo de partido en el fútbol chileno: DT de uno de los clubes involucrados dio a conocer el hecho

Nuevo escándalo remece el fútbol chileno. En las últimas horas se dio a conocer un caso de supuesto arreglo de partido en el balompié nacional.

Se trata de una acusación contra jugadores de Municipal Puente Alto, elenco que milita en la Tercera A del fútbol criollo (cuarta categoría).

Según consigna radio ADN, Miguel Valdés Aros, el propio entrenador del conjunto metropolitano presentó la denuncia tras la derrota por 2-1 ante Chimbarongo, por la 29° fecha de la competencia.

En ese sentido, el citado medio aseguró que el estratego denunciará el caso ante la ANFA al Municipio de Puente Alto y al Ministerio Público, por los "delitos de estafa y asociación ilícita".

De momento, siete jugadores del club habrían confesado la situación, y tres de ellos ya fueron finiquitados por la institución.

Consignar que todo esto podría alterar la tabla, porque Chimbarongo está peleando por evitar el descenso y esos tres puntos le permitieron alejarse parcialmente de la caída directa a Tercera B.

