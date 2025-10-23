Escándalo de apuestas en la NBA: Detienen a una estrella, un entrenador y decenas de personas más en EE.UU.

Bajo esta estrategia, los jugadores alteraban su rendimiento o se retiraban antes de tiempo, condicionando el resultado de los partidos, según alegó la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Nocella, por su parte, definió este caso como "una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos ".

Uno de los partidos bajo sospecha enfrentó a los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans el 23 de marzo de 2023. Rozier, que entonces jugaba para Charlotte, habría avisado de una "supuesta lesión" a personas que, con ese dato, apostaron y ganaron miles de dólares.

El jugador permaneció en cancha apenas nueve minutos y medio , cuando alegó molestias en un pie.

Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales .

El segundo caso, más amplio, involucra a 31 acusados, entre ellos Billups y Jones, en relación a partidas de póker presuntamente manipuladas desde 2019 en lugares como The Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan.

Según los fiscales, los organizadores empleaban tecnología sofisticada como máquinas de barajar alteradas capaces de leer las cartas y transmitir esa información a un cómplice en la mesa, apodado el quarterback, que señalaba a los aliados las manos ganadoras.

Las víctimas -denominadas fish- eran invitadas a jugar contra exdeportistas y celebridades -llamados face cards- sin saber que toda la mesa estaba manipulada, lo que les habría causado pérdidas de cientos de miles de dólares.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la operación representa "un golpe histórico" contra un entramado criminal que abarca tanto a la NBA como a familias de la mafia italiana en Nueva York.

Patel indicó que el dispositivo policial incluyó allanamientos y arrestos coordinados en 11 estados.

Chauncey Billups, de 49 años y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto desde 2023, dirigió a los Trail Blazers en su debut de temporada la noche del miércoles, horas antes de su arresto.

Rozier, por su parte, se preparaba para jugar en Miami ante Orlando, pero no disputó el partido y fue detenido a la mañana siguiente en un hotel de esa ciudad.

Ambos serán procesados en Brooklyn, donde se instruye la causa.