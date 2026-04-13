“Es una alegría marcar mi primer gol fuera del país”: Cepeda se viste de héroe y le da un triunfo clave al Elche

Durante el reciente fin de semana, el Elche consiguió una vital victoria por 1-0 frente al Valencia en una nueva fecha de la Liga española, encuentro que tuvo como gran figura a Lucas Cepeda. Con esta anotación, el delantero chileno se vistió de héroe y celebró su primera conquista oficial en Europa.

Tras el pitazo final del día sábado, el atacante nacional no ocultó su enorme satisfacción por haber inaugurado su registro goleador desde que arribó al balompié del Viejo Continente.

En una conversación sostenida con la cadena DAZN, el ariete valoró el esfuerzo colectivo por sobre su logro individual: "Es una alegría marcar mi primer gol fuera del país, pero más contento por el rendimiento del equipo, que lo dio todo los 95 minutos. Eso me pone tranquilo, de que vamos a luchar hasta el final por lograr el objetivo, que es mantenernos en la categoría donde se merece estar el club".

Al ser consultado respecto a su actual momento deportivo, el exjugador de Colo-Colo mantuvo la cautela y enfatizó su compromiso con el plantel. "Me siento muy cómodo. Tengo que ir paso a paso. No he logrado nada. Esto es para ayudar al equipo a conseguir el triunfo y salir de los puestos donde estamos, que no lo merecemos", aseguró.

Para cerrar sus declaraciones, Cepeda abordó la compleja batalla que libran para evitar el descenso en España. "Hay que rescatar la mayoría de los puntos en casa. Logramos el triunfo y lo merecíamos, nos quedan siete finales que las vamos a ir a buscar como tal", sentenció.

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