"Es un sueño cumplido": Christian Bravo celebró su primera convocatoria a la Roja para los amistosos de la fecha FIFA

Uno de los nombres que más destacó en la nómina de Nicolás Córdova para la próxima gira de amistosos de la Selección chilena fue el de Christian Bravo, joven portero que milita en Huachipato.

En diálogo con las redes oficiales del elenco "acerero", el golero indicó que "es un momento muy emocionante. Es un sueño cumplido, que hace años venía buscando. Son hartos años de sacrificio, mucho trabajo que no se ve detrás del fin de semana. Muy contento por la oportunidad, espero sea la primera de muchas".

Asimismo, el cancerbero de 20 años afirmó que "es una convocatoria muy linda. Nos vamos a encontrar con jugadores de la élite, que están a otro nivel. Va a ser una competencia que nos va a servir a todos los jugadores para crecer más".

El oriundo de Talcahuano confesó que "desde chico soñé que iba a llegar a la selección y hoy cumplirlo es un sentimiento muy lindo. No tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo en estos momentos. Ahora espera que salga todo bien y a celebrarlo con la familia".

Por último, el arquero proyectó la competencia con Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux. "Hay que pelear un puesto. Quizás se pueda dar la oportunidad de debutar, o quizás no, pero te tiene que pillar preparado. Hay que dejar una buena impresión para que en los próximos amistosos te sigan nominando", cerró.

Cabe recordar que Bravo tuvo que asumir la titularidad del arco siderúrgico por la lesión del experimentado Rodrigo Odriozola y a pesar de la irregular campaña del equipo, el novel guardameta ha logrado brillar con luz propia.

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