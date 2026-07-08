Es oficial: Santiago Wanderers enfrentará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la Copa Intercontinental Sub 20

Santiago Wanderers recibió un duro revés en sus aspiraciones de ejercer la localía en la Copa Intercontinental Sub 20, luego de que se confirmara que el esperado duelo frente al Real Madrid no se disputará en Valparaíso, como esperaba la dirigencia del cuadro caturro.

Pese a que el presidente del club, Reinaldo Sánchez, había manifestado en los últimos días que la posibilidad de jugar el encuentro en el puerto estaba prácticamente asegurada, la Conmebol oficializó este miércoles que el partido se desarrollará en España.

A través de la cuenta oficial de la Copa Libertadores Sub 20, en conjunto con la Conmebol y Santiago Wanderers, se confirmó que el encuentro se jugará el próximo 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto merengue, a partir de las 7:30 horas de Chile.

"La elección del Santiago Bernabéu mantiene la tradición de llevar este certamen a escenarios históricos del fútbol mundial. En sus ediciones anteriores, la competencia se disputó en el Estadio Centenario, en Montevideo; Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires y, en dos ocasiones, el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, consolidando el prestigio del torneo", publicó la Conmebol en su sitio web oficial.

Santiago Wanderers disputará este compromiso como campeón de la Copa Libertadores Sub 20, título que consiguió tras derrotar por lanzamientos penales a Flamengo de Brasil.

Por su parte, Real Madrid afrontará el encuentro en calidad de campeón de la UEFA Youth League, luego de imponerse en la final a Brujas de Bélgica.

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