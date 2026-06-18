"Es inexistente": En Ecuador desmienten supuesto acuerdo para que Sebastián Beccacece dirija a la Roja

Hace días trascendió el rumor que Sebastián Beccacece tendría un supuesto acuerdo para ser el próximo técnico de la Selección chilena, luego de que termine su participación con Ecuador en el Mundial 2026.

"Me dan por hecho que Beccacece está listo", aseguró el periodista Mauricio Israel en Círculo Central, lo cual fue difundido rápidamente por diversos medios.

Sin embargo, desde Ecuador salieron a desmentir esta información. En ese sentido, el periodista José "Chobo" Álvarez sostuvo en ESPN: "Han sido días tensos dentro de la selección, sobre todo por la información que llega desde Chile. Vaya momento oportuno, porque también la afición ecuatoriana no está contenta con él".

"Por la información que pude recabar, puedo desmentir esto. (El acuerdo con Chile) es inexistente. Sebastián Beccacece se mantiene con su vínculo y se va a evaluar después de la Copa del Mundo", añadió.

De momento, Beccacece se enfoca en el duelo del combinado "tricolor" ante Curazao, el cual se disputará este sábado a las 20:00 horas de nuestro país, por la segunda fecha del Grupo E de la cita planetaria.

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