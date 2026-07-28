Carlos Palacios sufre nueva molestia y es duda en Boca Juniors para la revancha ante O'Higgins por Copa Sudamericana

Carlos Palacios ya sufre un calvario con el tema de las lesiones en Boca Juniors. Es que cuando parecía que el futbolista chileno se había recuperado de problemas musculares y se preparaba junto a sus compañeros para viajar a Chile a enfrentar a O'Higgins por Copa Sudamericana, habría sufrido un nuevo problema de último minuto.

Según dio a conocer este martes ESPN Argentina, el volante nacional, quien el lunes había entrenado con normalidad tras perderse el duelo de ida en La Bombonera, volvió a sentir molestias físicas durante este martes, por lo que se complicaría su presencia para el duelo de este jueves en Rancagua.

Desde suelo trasandino aseguraron que "La Joya" sintió un dolor en el aductor derecho que no le permitió terminar la práctica. Frente a esto, se sometería a nuevos exámenes.

Consignar que la semana pasada el ex Colo-Colo y Unión Española sintió molestias musculares que lo dejaron fuera de la convocatoria en el triunfo por 1-0 del conjunto boquense ante los celestes en La Bombonera.

Cabe señalar que la revancha entre el elenco "xeneize" y O'Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana, está programada para las 20:30 horas de este jueves en el estadio El Teniente de Rancagua.

(Imagen: Getty Images)

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