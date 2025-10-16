"Es como volver a la pandemia": Marcelo Díaz lamenta jugar sin público en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile ya se prepara para el duelo de ida frente a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, el cual está programado para el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional.

De cara a ese cotejo, los azules no podrán contar con sus hinchas debido al castigo de 14 duelos sin espectadores (siete de local y siete de visita) que impuso Conmebol, por los incidentes ante Independiente en Avellaneda.

Marcelo Díaz se refirió a este tema, al expresar en conversación con D Sports: "Es extraño jugar sin gente, más siendo locales. Yo digo que es como volver a la pandemia. No es lo que nos gustaría, pero es lo que es y nos tenemos que adecuar".

Sin embargo, el experimentado volante y capitán de la U manifestó su confianza: "Hicimos un partido contra Alianza que fue bastante bueno fuera de Santiago, ahora tenemos que sacarle ventaja a la cancha del Estadio Nacional, que a nosotros nos viene muy bien".

"Igualmente, sentiremos el apoyo de nuestra gente que de alguna u otra forma se hará presente", añadió el bicampeón de América con la Roja.

PURANOTICIA