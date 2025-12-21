“Errar es parte del proceso”: DT de la Rojita sale en defensa de su portero

La Selección chilena sub 17 cayó por 2-1 ante Argentina en la final de la Copa UC, disputada en el Claro Arena, en un encuentro marcado por errores decisivos del portero Máximo Hernández que terminaron inclinando el resultado a favor del conjunto trasandino.

Pese a la responsabilidad directa del arquero en ambos goles rivales, el director técnico de la Rojita, Ariel Leporati, salió a respaldarlo públicamente y aprovechó la instancia para realizar una reflexión más amplia sobre el trato que reciben los futbolistas jóvenes frente al error.

“El error está muy penalizado hoy en día. Tenemos que normalizar como sociedad, sobre todo con los jóvenes, que equivocarse es parte del proceso”, señaló el entrenador, enfatizando que fallar no puede transformarse en una condena personal ni deportiva para jugadores en formación.

Leporati recalcó que el deporte enseña a enfrentar momentos difíciles y a levantarse tras los golpes. “Errar no es sinónimo de no servir. Es una oportunidad para seguir intentando, aprender y crecer”, sostuvo, remarcando la importancia de permitir equivocaciones para avanzar en el desarrollo deportivo.

Finalmente, el DT reveló que tras el partido conversó con Hernández para marcar los errores, pero también para transmitirle confianza. Además, hizo un balance positivo del torneo, destacando el crecimiento del equipo en relación al debut ante Argentina, donde —según reconoció— fueron ampliamente superados, pero lograron competir mejor en la final.

