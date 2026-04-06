Erick Pulgar sufre lesión y queda fuera del estreno de Flamengo en Copa Libertadores

Un panorama sumamente adverso es el que enfrenta actualmente Erick Pulgar en el fútbol brasileño. Según informó el periodista Venê Casagrande, el volante oriundo de Antofagasta padece una lesión en el hombro, situación médica que lo mantendrá alejado de la actividad competitiva por un lapso aproximado de dos semanas.

Producto de este inconveniente físico, el seleccionado chileno no podrá estar presente en el primer partido del "Mengao" por la Copa Libertadores 2026. Dicho compromiso internacional está pactado para este miércoles 8 de abril, oportunidad en la que el cuadro carioca deberá medir fuerzas ante Cusco de Perú.

La baja del mediocampista también impacta en el plano local, ya que se ausentará del esperado clásico entre Flamengo y Fluminense. El encuentro, válido por la undécima fecha del Brasileirao, se disputará este fin de semana sin la presencia del jugador nacional en la convocatoria.

Estos problemas físicos se suman a una semana compleja para el futbolista. Cabe recordar que, en la reciente derrota por 3-0 frente a Bragantino, Pulgar fue expulsado tras propinar una agresión a un futbolista rival. Aquella tarjeta roja no solo trajo consecuencias deportivas, sino también administrativas, ya que la dirigencia del club de Río de Janeiro determinó aplicarle un castigo económico al mediocampista tras el incidente.

(Imagen: @lucasalmeidal17)

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